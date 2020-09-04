Народному артисту России было 76 лет

Сегодня для родных и поклонников знаменитого актера Бориса Клюева – черный день. В Москве прощаются с артистом, который умер от онкологии 1 сентября.

Траурная церемония начнется в родном для Клюева Малом театре. Начало запланировано на 11:00. Уже сейчас у театра собралось множество тех, кто хочет лично попрощаться с актером. "Утро.ру" ведет текстовую трансляцию.

Борис Клюев узнал о страшном диагнозе в 2018 году. Актеру сообщили, что у него рак. Долгое время исполнитель одной из главных ролей в сериале "Воронины" скрывал это, чтобы не расстраивать поклонников. Несмотря на то что Клюев мужественно сражался с болезнью и работал практически до последнего дня, победить рак ему, к сожалению, не удалось. Известие о смерти артиста до глубины души потрясло близких, коллег и почитателей его таланта. Режиссер Георгий Малиновский в одном из интервью рассказал, что Клюев предчувствовал свой скорый уход из жизни.

Родственники Клюева уже прибыли в театр. По словам одной из давних подруг артиста, его супруга Виктория находится в ужасном состоянии. Об этом приятельница сообщила в беседе с журналистами. Видеотрансляцию с церемонии прощания для тех, кто не может присутствовать лично, ведет телеканал "360".





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