Красавица дочь Брежневой похвасталась фигурой в купальнике

Красавица дочь Брежневой похвасталась фигурой в купальнике
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Наследница певицы поделилась эффектным кадром

Дочь Веры Брежневой нечасто публикует свежие кадры в соцсетях, однако почти каждый из них производит фурор. На этот раз девушка поделилась архивным снимком с отдыха.

Соня Киперман позировала в купальнике кофейного цвета из сияющей ткани. Снимок стал продолжением летней фотосессии в джакузи на фоне бамбуковой стены.

В кадре наследница певицы показала свою фигуру крупным планом, а лицо прикрыла волосами. Она написала, что хотела бы сейчас оказаться в Греции. Возможно, снимок в бикини был сделан именно там. Публикация появилась в инстаграм-историях девушки.

Напомним, что Соня – старшая дочь экс-солистки "ВИА Гра". Весной девушке исполнилось 19 лет. Киперман живет в Соединенный Штатах, где недавно поступила в колледж.

Недавно дочь Веры Брежневой поделилась еще одним пикантным снимком. На фотографии девушка позировала, лежа под деревом. Поклонники сравнили Соню с популярной американской певицей Ланой Дель Рей.

Фоторепортаж
Затмила маму: самые откровенные фото дочки Брежневой
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей