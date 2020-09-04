Наследница певицы поделилась эффектным кадром

Дочь Веры Брежневой нечасто публикует свежие кадры в соцсетях, однако почти каждый из них производит фурор. На этот раз девушка поделилась архивным снимком с отдыха.

Соня Киперман позировала в купальнике кофейного цвета из сияющей ткани. Снимок стал продолжением летней фотосессии в джакузи на фоне бамбуковой стены.

В кадре наследница певицы показала свою фигуру крупным планом, а лицо прикрыла волосами. Она написала, что хотела бы сейчас оказаться в Греции. Возможно, снимок в бикини был сделан именно там. Публикация появилась в инстаграм-историях девушки.

Напомним, что Соня – старшая дочь экс-солистки "ВИА Гра". Весной девушке исполнилось 19 лет. Киперман живет в Соединенный Штатах, где недавно поступила в колледж.

Недавно дочь Веры Брежневой поделилась еще одним пикантным снимком. На фотографии девушка позировала, лежа под деревом. Поклонники сравнили Соню с популярной американской певицей Ланой Дель Рей.