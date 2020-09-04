Звезду "Закрытой школы" раскритиковали за кривляния и бестактные высказывания во время беседы

Агата Муцениеце продолжает пробовать себя в качестве интервьюера. На этот раз в качестве гостя на шоу "Честный развод" пришла Ксения Собчак. Артистки откровенно поговорили о разводе блондинки с Максимом Виторганом, а также обсудили ее нынешнего супруга Константина Богомолова. Однако, по мнению пользователей, интервью получилось неудачным.

Звезда "Закрытой школы" призналась: она три месяца пыталась заполучить Собчак в свое шоу. В итоге бывшую Павла Прилучного раскритиковали за отсутствие подготовки, бестактность и некрасивое поведение. Некоторые отметили, что на фоне "блондинки в шоколаде" Муцениеце выглядит очень глупо:

"Абсолютно не подготовлены", "Вульгарно вышло", "Ужасное поведение Агаты: бесконечные кривляния, дурацкий смех! Ксения в шоке! Я тоже", "Это худшее, что я видела за долгое время", "Желаю Вам мозгов, интеллекта и понять, что есть чувство такта", "Ну какая Агата глупая, нет сил смотреть. Ведет себя отвратно!"

В комментариях также прошлись по внешнему виду ведущей "Честного развода". Прическу актрисы подвергли критике, некоторые подписчики решили, что звезда выпила перед съемкой: "Агата либо пьяная, либо с бодуна".

В инстаграм-историях Муцениеце оправдалась за свое поведение на площадке. Актриса поблагодарила поклонников за замечания и пообещала работать над своей эмоциональностью, быть более сдержанной ради качественного контента.

Несмотря на это, некоторым ютуб-пользователям выпуск понравился. В комментариях отметили, что в шоу Собчак предстала совершенно с другой стороны. А во время откровений о сестре жена Богомолова даже не сдержала слез.