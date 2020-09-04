Ширвиндт отреагировал на скандал с Меньшиковым на похоронах

Актер ушел с церемонии раньше предполагаемого инцидента

Скандал на похоронах Владимира Андреева все еще не дает покоя общественности. СМИ писали, что Олег Меньшиков отказался идти навстречу журналистам, не впустив их на церемонию. Ситуацию прокомментировал Александр Ширвиндт, также присутствовавший на прощании с артистом.

"Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю",

– поведал актер "Пятому каналу", признавшись, что слышит об инциденте впервые. Пиар-директор Меньшикова же заявил, что тот не собирается объяснять произошедшее.

Напомним, прощание с Владимиром Андреевым прошло 2 сентября. По слухам, Олег Меньшиков устроил на похоронах настоящую истерику.

Карина СИРАЗОВА

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