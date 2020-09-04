Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
На днях в Крыму прошел отбор молодых и талантливых артистов для участия в "Новой волне-2021". На сцене в Судаке также выступили участники предыдущих лет. Именно в этот момент на сцене пересеклись Сергей Лазарев, который пел дуэтом с Анастасией Пашиновой, и Лера Кудрявцева – бессменная ведущая "Новой волны".
К слову, несмотря на романтические связи в прошлом, сейчас знаменитости поддерживают хорошие отношения и даже дружат семьями. Экс-возлюбленные решили "поиграть на публику" и вспомнить о чувствах, которые их когда-то связывали. Блондинка отметила, что Анастасии очень повезло выступать с "самим Лазаревым".
"Лерка, ты со мной не только пела, поэтому тебе повезло чуть-чуть больше", – отшутился Сергей.
К слову, певец буквально засыпал ведущую комплиментами, называл ее "любовь моя" и даже пошутил о возможной ревности со стороны супруга Леры.
В честь их встречи ведущая даже выложила их совместный снимок в своем профиле в "Инстаграм". "Лазаревич, ты красавчик!", – подчеркнула блондинка.
Напомним, что недавно Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев познакомили своих детей. Ведущая пригласила певца вместе с детьми на день рождения дочери Маши.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля