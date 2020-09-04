"Ты со мной не только пела": бывший Кудрявцевой публично ее поддел

"Ты со мной не только пела": бывший Кудрявцевой публично ее поддел
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-возлюбленные встретились в Крыму

На днях в Крыму прошел отбор молодых и талантливых артистов для участия в "Новой волне-2021". На сцене в Судаке также выступили участники предыдущих лет. Именно в этот момент на сцене пересеклись Сергей Лазарев, который пел дуэтом с Анастасией Пашиновой, и Лера Кудрявцева – бессменная ведущая "Новой волны". 

К слову, несмотря на романтические связи в прошлом, сейчас знаменитости поддерживают хорошие отношения и даже дружат семьями. Экс-возлюбленные решили "поиграть на публику" и вспомнить о чувствах, которые их когда-то связывали. Блондинка отметила, что Анастасии очень повезло выступать с "самим Лазаревым".

"Лерка, ты со мной не только пела, поэтому тебе повезло чуть-чуть больше", – отшутился Сергей. 

К слову, певец буквально засыпал ведущую комплиментами, называл ее "любовь моя" и даже пошутил о возможной ревности со стороны супруга Леры.

В честь их встречи ведущая даже выложила их совместный снимок в своем профиле в "Инстаграм". "Лазаревич, ты красавчик!", – подчеркнула блондинка. 

 

Напомним, что недавно Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев познакомили своих детей. Ведущая пригласила певца вместе с детьми на день рождения дочери Маши. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей