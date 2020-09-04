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Андрей Аршавин планирует уменьшить размер выплат на детей, которые появились в его союзе с Юлией Барановской. Деталями ситуации поделились адвокаты телеведущей Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев.
По словам юристов, спортсмен подал в суд на бывшую возлюбленную с целью изменить сумму ежемесячных выплат. Истец настаивает на том, что после развода с очередной женой его доходы на наследников выросли. Алиса Казьмина взыскала одну восьмую доли с заработков звездного футболиста на их дочь Есеню.
Как отметили знатоки российского законодательства, такое требование не имеет под собой законных оснований.
"Сумма, которая удерживается у него в доходах на алименты, для футболиста не является губительной или критической, она не ставит его в опасное положение", – пояснили юристы.
По их словам, взыскание трех четвертых заработка на такое число детей – вполне справедливая мера поддержки со стороны их родного отца, передает издание "Московский комсомолец".
Ранее стало известно, как складываются отношения Аршавина с его бывшей гражданской женой Барановской. Оказалось, за все семь лет разлуки футболист всего единожды случайно столкнулся с телеведущей.
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