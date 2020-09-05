Покойный актер успел приобрести жилье в Италии и Крыму

Актер Борис Клюев, скончавшийся 1 сентября на 77-м году жизни, успел при жизни нажить серьезное состояние. Артист трижды был в браке, а его единственный сын трагически погиб в 25-летнем возрасте. СМИ смогли выяснить, кто станет наследников миллионов покойной знаменитости.

По оценкам риелторов, общее имущество актера оценивается в среднем в 55 млн рублей. У Клюева была приличная зарплата, особенно во время съемок "Ворониных", где он играл на протяжении десятилетия. Также артист успел купить трехкомнатную квартиру в Италии с большой террасой и садом. Актер часто прохаживался по побережью Тирренского моря и дышал морским воздухом, заучивая новые роли.

Клюев успел приобрести при жизни квартиру в Гурфузе на южном побережье Крыма. У покойного артиста остался дачный участок под Звенигородом, где он занимался разведением роз. И, конечно, квартира на Арбате. Теперь все наследство покойного артиста достанется его вдове Виктории Клюевой, которая его любила больше жизни, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Церемония прощания с Борисом Клюевым прошла 4 сентября в Москве. Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

"Утро.ру" рассказывало, что Клюев на протяжении двух лет боролся с раком легких.