"Не удалось выйти из роли мужа Каменской": Ильин сделал признание о своей карьере

"Не удалось выйти из роли мужа Каменской": Ильин сделал признание о своей карьере
Андрей Ильин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Артиста до сих пор узнают как супруга легендарной сотрудницы полиции

Актер театр и кино Андрей Ильин приобрел популярность после роли супруга главной героини сериала "Каменская". Сейчас он занимается репетицией для "Соломенной шляпки" в спектакле имени Вахтангова.

Знаменитость признает: в сознании многих телезрителей он остался мужем знаменитой Каменской, по которой его до сих пор узнают на улицах. Сериал, добавил Ильин, действительно имел успех: люди запомнили Александра в основном из-за роли Алексея Чистякова.

"Но я благодарен за роль в "Каменской". После нее пришла узнаваемость и популярность, без чего актер, пожалуй, не может существовать. Ради этого, полагаю, мы и работаем", – считает артист.

В июле Ильину исполнилось 60 лет. Однако стареть на пенсии он не собирается – активно работает и не нуждается в пособии.

Артист поведал, что в театральном мире существует некая условность, которая должна стирать возрастные ограничения: творчество имеет широкие границы. Впрочем, возраст дает о себе знать, поэтому за здоровьем приходится следить, сообщает "Собеседник".

"Стараюсь заниматься собой, своей формой, за весом. Хотя возраст меня побеждает, но мы боремся", – добавил Ильин. 

К слову, недавно Елена Яковлева, исполнительница роли Каменской, недавно пожаловалась на то, что жизнь на карантины внесла ощутимые коррективы. Звезда не могла занять себя чем-то полезным и почти все время провела перед телевизором из-за апатии.

В этом году исполняется 20 лет с момента выхода первых серий детективной картины "Каменская". Судьба актеров, которые сыграли в полюбившемся зрителям телесериале, сложилась по-разному. Для кого-то роль стала последней.

Егор МАЛКОВ

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