Летучей досталось от приставов: ведущая лишилась крупной суммы

Летучей досталось от приставов: ведущая лишилась крупной суммы
Елена Летучая. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
У экс-ведущей списали крупную сумму из-за невыплаты займа

Федеральная служба судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам по Ярославской области выявила расчетные счета телеведущей, выявив информацию о том, что та не оплатила более 350 тыс. рублей займа. Сумма была перечислена ведомством взыскателю.

Как отмечает "Комсомольская правда", речь идет о Елене Летучей, уроженке Ярославля, которая давно не проживает по месту регистрации. Приставам поступила информация о неоплате займа. Сотрудники выявили счета ведущей в местном банке, а с одного из них списали требуемую сумму для погашения долга. Звезду "Ревизорро" оповестили об этом по СМС.

"Практически 400 тысяч рублей были списаны со счета в принудительном порядке", – сообщает пресс-служба ФССП по региону на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Не так давно между Летучей и дизайнером Ольгой Якубович возник скандал. В "сториз" брюнетка обвинила экс-ведущую "Ревизорро" в плагиате и выложила несколько фото, на которых сравнивала платья из своей коллекции с тем, что купила в магазине блондинка.

Ранее стало известно, что у актера Сергея Жигунова возникли большие трудности в денежном вопросе. У артиста скопились многомиллионные долги, с которыми он не может рассчитаться уже больше пяти лет.

Егор МАЛКОВ

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