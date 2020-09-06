Ведущая появилась на премии "Жара Music Awards"

В Москве прошел фестиваль "Жара". Поучаствовать в мероприятии и получить заветные статуэтки приехали множество звезд. В Сети обсудили наряды и внешний вид медийных лиц. Особенно досталось Юлии Барановской, которая за период самоизоляции набрала несколько лишних килограммов.

Ведущая программы "Мужское/Женское" на Первом канале появилась на красной дорожке в черном коротком платье. Фотографии с фестиваля девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Пользователей социальной сети немного удивил выбор наряда и то, как он сидит на бывшей супруге Андрея Аршавина.

"Ноги – есть за что подержаться", "Ноги как будто не ее", "Это платье вас немного полнит", "Ноги ужасные получились, страшно смотреть", "Платье ужасное, сидит отвратительно, да и Юля поправилась. Бывали наряды намного лучше", "Юля, что с ногами? Они не ваши!", "Такие ноги жирные, как сардельки",

– написали Барановской в комментариях. Кто-то даже посоветовал Юлии поскорее бежать в спортзал, чтобы убрать "плюшки".

Однако поклонники знаменитости поддержали ее. "Ой ну прям уже нельзя расслабиться на 5 кг", "А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не 2 спички", – подбодрили Барановскую.

Сама Юлия никак не комментарии злопыхателей не отвечает. Возможно, она уже привыкла к критике в социальных сетях и никак на нее не реагирует.

Напомним, что ранее Барановской "досталось" за резкое высказывание в адрес Алишера Моргенштерна.