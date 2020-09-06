Располневшая Барановская надела мини и нарвалась на оскорбления

Располневшая Барановская надела мини и нарвалась на оскорбления
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая появилась на премии "Жара Music Awards"

В Москве прошел фестиваль "Жара". Поучаствовать в мероприятии и получить заветные статуэтки приехали множество звезд. В Сети обсудили наряды и внешний вид медийных лиц. Особенно досталось Юлии Барановской, которая за период самоизоляции набрала несколько лишних килограммов. 

Ведущая программы "Мужское/Женское" на Первом канале появилась на красной дорожке в черном коротком платье. Фотографии с фестиваля девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Пользователей социальной сети немного удивил выбор наряда и то, как он сидит на бывшей супруге Андрея Аршавина. 

"Ноги – есть за что подержаться", "Ноги как будто не ее", "Это платье вас немного полнит", "Ноги ужасные получились, страшно смотреть", "Платье ужасное, сидит отвратительно, да и Юля поправилась. Бывали наряды намного лучше", "Юля, что с ногами? Они не ваши!", "Такие ноги жирные, как сардельки",

– написали Барановской в комментариях. Кто-то даже посоветовал Юлии поскорее бежать в спортзал, чтобы убрать "плюшки". 

Однако поклонники знаменитости поддержали ее. "Ой ну прям уже нельзя расслабиться на 5 кг", "А мне нравятся такие аппетитные ножки, а не 2 спички", – подбодрили Барановскую. 

Сама Юлия никак не комментарии злопыхателей не отвечает. Возможно, она уже привыкла к критике в социальных сетях и никак на нее не реагирует. 

Напомним, что ранее Барановской "досталось" за резкое высказывание в адрес Алишера Моргенштерна. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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