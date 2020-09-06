Умерла известная телеведущая

Ей было 64 года

Скончалась журналистка Александра Ливанская. Ведущая   программы "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр" долгое время боролась с онкологией, однако так и не смогла победить болезнь. 

Печальной новостью поделился сын Ливанской Артемий Симонян на своей странице в "Фейсбуке". 

"Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы", – написал наследник журналистки. 

Он также добавил, что отпевание и похороны запланированы на 9 сентября.

Напомним, что ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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