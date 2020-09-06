Ей было 64 года

Скончалась журналистка Александра Ливанская. Ведущая программы "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр" долгое время боролась с онкологией, однако так и не смогла победить болезнь.

Печальной новостью поделился сын Ливанской Артемий Симонян на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы", – написал наследник журналистки.

Он также добавил, что отпевание и похороны запланированы на 9 сентября.

Напомним, что ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России.