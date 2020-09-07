Дети съехали от Киркорова

Дети съехали от Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследники певца не могут жить при существующих в доме условиях

Стало известно, что сын и дочь Филиппа Киркорова временно живут отдельно от своего звездного отца. Такую информацию предоставил их дедушка Бедрос Киркоров.

Как оказалось, для этого есть свои причины. Все дело в том, что в доме поп-короля сейчас идет ремонт. Дети, которые вновь вернулись в школу, жить в таких условиях не могут. Именно поэтому артист принял решение на время перевезти наследников к своему директору. 

Переживать не стоит, поскольку рядом с Аллой-Викторией и Мартином постоянно находятся няни, которые следят за тем, чтобы все было хорошо. Еще один плюс – их школа находится недалеко от нового места жительства, поэтому детям легче добираться до учебы, уточняет РЕН ТВ.  

К слову, дети певца учатся в частной школе. Учеба каждого из детей Филиппу обходится в 145 тыс. руб. в месяц. 

Напомним, что ранее появилась информация о том, что детям поп-короля пришлось провести День знаний без отца, потому что он был в это время в Каппадокии.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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