Актриса надеется, что вскоре весь ужас закончится

Вот уже несколько месяцев из-за пандемии коронавируса театры пустуют без зрителей. Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, как изменилась ее жизнь без сцены.

Как призналась актриса, ей очень тяжело. Она проработала в театре более 60 лет, но подобное с ней произошло в первый раз. Немоляева также пожаловалась, что из-за пандемии пришлось отменить съемки в телевизионных шоу и кино.

Звезду Театра Маяковского ужаснула и шахматная рассадка в театральных залах.

"Я физически страдаю, видя, что театр пустует. Надеюсь, скоро весь этот ужас закончится", – цитирует Немоляеву портал "Дни.ру".

Еще один страх артистки связан с реконструкцией Театра Маяковского, который расположен в самом центре столицы.

К слову, самоизоляцию Немоляева провела с семьей в Абрамцево. Актриса старалась сохранять оптимизм и верить в лучшее. Не забывала Светлана Владимировна и о физических нагрузках. "Поблажек себе не давали – очень много ходили", – сообщила народная артистка.

Напомним, что ранее Немоляева вспомнила о съемках в "Служебном романе" и своих провалах во время проб.