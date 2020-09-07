"Очень тяжело": оставшаяся без работы Немоляева рассказала о физических страданиях

"Очень тяжело": оставшаяся без работы Немоляева рассказала о физических страданиях
Светлана Немоляева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса надеется, что вскоре весь ужас закончится

Вот уже несколько месяцев из-за пандемии коронавируса театры пустуют без зрителей. Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, как изменилась ее жизнь без сцены. 

Как призналась актриса, ей очень тяжело. Она проработала в театре более 60 лет, но подобное с ней произошло в первый раз. Немоляева также пожаловалась, что из-за пандемии пришлось отменить съемки в телевизионных шоу и кино.

Звезду Театра Маяковского ужаснула и шахматная рассадка в театральных залах. 

"Я физически страдаю, видя, что театр пустует. Надеюсь, скоро весь этот ужас закончится", – цитирует Немоляеву портал "Дни.ру".

Еще один страх артистки связан с реконструкцией Театра Маяковского, который расположен в самом центре столицы. 

К слову, самоизоляцию Немоляева провела с семьей в Абрамцево. Актриса старалась сохранять оптимизм и верить в лучшее. Не забывала Светлана Владимировна и о физических нагрузках. "Поблажек себе не давали – очень много ходили", – сообщила народная артистка. 

Напомним, что ранее Немоляева вспомнила о съемках в "Служебном романе" и своих провалах во время проб. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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