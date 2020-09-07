На концерте Земфиры в Санкт-Петербурге произошла трагедия

Певица никак не комментирует ситуацию

Вчера на концерте Земфиры в Северной столице России скончался поклонник певицы. У мужчины остановилось сердце. 

Фаната, который уже был без сознания, вынесли из толпы, уточняет телеканал "360". К площадке "Севкабель Порт" сразу же вызвали скорую, однако поклонник Земфиры скончался по пути в больницу. Сейчас обстоятельства трагедии уточняются. Сама певица и ее представители пока никак не комментируют произошедшее. 

Напомним, что не так давно Рената Литвинова рассказала, какие отношения ее связывают с Земфирой.

Юлия МИХАЙЛОВА

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