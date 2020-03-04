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Литвинова раскрыла тайну отношений с Земфирой

Литвинова раскрыла тайну отношений с Земфирой
Рената Литвинова. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер считает певицу "таким даром"

Отношения Ренаты Литвиновой и Земфиры Рамазановой окутаны тайной, которую журналисты и поклонники пытаются разгадать уже много лет. Рассказать чуть больше об общении с певицей решила сама актриса. В беседе с Ксенией Собчак она назвала подругу "товарищем" и объяснила, как относится к ней.

Сама Ксения Анатольевна призналась, что отношения Земфиры и Ренаты остаются для нее загадкой уже 15 лет. Знаменитая блондинка ответила на это так: "Я ею восхищаюсь и отдаю ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это такой дар. Я к ней отношусь, как к дару".

Таким образом, Литвинова не стала подтверждать слухи о том, что между нею и Рамазановой есть хоть какие-то романтические отношения. Напомним, что несколько лет назад в интернете также обсуждать информация, что актриса и певица поженились в Дании, где разрешены однополые браки. Тогда новость просто взбесила блондинку.

Возможно, слухи об отношениях знаменитостей появляются из-за того, что Земфира тщательно скрывает свою личную жизнь. О Литвиновой известно чуть больше – она дважды была замужем. В 2007 г. блондинка развелась со вторым супругом.

Пользователи, посмотревшие выпуск на ютуб-канале "Осторожно, Собчак", выразили разные мнения. Одни восхищались красотой и умом актрисы и режиссера, другие считают, что она что-то недоговаривает.

"Рената потрясающая! Такая шикарная", "Боюсь, что она что-то ляпнет не то", "Уходит от ответов про Земфиру", "Я обожаю Ренату. Любое видео с ней – чистейший восторг!", "Она какая-то неискренняя", "Встречаются с Земфирой или все-таки нет?" – интересуются пользователи.

Ранее "Утро" писало о том, что Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой.

Дарья ПЕТРОВА

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