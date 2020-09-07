Разница лишь в одной букве: как Клюев придумал фразу "египетская сила"

Разница лишь в одной букве: как Клюев придумал фразу "египетская сила"
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Образ Николая Петровича актер создавал без помощи режиссеров и сценаристов

Близкие и коллеги Бориса Клюева продолжают скорбеть и делиться трогательными воспоминаниями, которые связаны с ушедшим актером. Так, ученик звезды "Ворониных" актер Дмитрий Корепин рассказал, как звучала легендарная фраза отца семейства Николая Петровича в оригинале.

Как оказалось, фразу придумал сам Борис Владимирович, только в первоначальном варианте вместо буквы "г" он говорил букву "б". Ученик актера также добавил, что в исполнении образа Воронина-старшего Клюеву никто не помогал, он создал его полностью самостоятельно, передает "Собеседник". 

Актер Малого театра всегда трепетно относился к архаизмам и имел некоторые особенности, которые отличали его речь. Например, рассказывает Корепин, слово "перспектива" мастер произносил с мягкой "р", поэтому получилось "переспектива", а вместо привычного "коллоквиума" студенты сдавали "коллеквиум". 

Напомним, что Борис Клюев скончался от онкологии 1 сентября 2020 года на 77-м году жизни, прощание с актером прошло в Малом театре, похоронили звезду "Ворониных" на Троекуровском кладбище.

Юлия МИХАЙЛОВА

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