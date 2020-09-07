Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
603 новости
Некоторое время назад Дмитрия Певцова госпитализировали в Коммунарку. После отдыха в Крыму у актера была выявлена пневмония. Позже сообщалось, что он впал в кому – эти слухи не на шутку разозлили актера,который, не скрывая гнева, высказался на этот счет в соцсетях.
Однако сейчас известно, что болезнь Певцова прошла без осложнений – коронавирус у него не нашли, а общее состояние значительно улучшилось. В понедельник актера выписали из больницы, сообщает "Московский комсомолец".
После выписки знаменитости потребуется в течение двух недель соблюдать карантин.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Тысячи граждан попали в ловушку объявленных каникул по кредитам