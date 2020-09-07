Появились подробности состояния больного Певцова

Ранее в СМИ указывали, что артист в коме

Некоторое время назад Дмитрия Певцова госпитализировали в Коммунарку. После отдыха в Крыму у актера была выявлена пневмония. Позже сообщалось, что он впал в кому – эти слухи не на шутку разозлили актера,который, не скрывая гнева, высказался на этот счет в соцсетях. 

Однако сейчас известно, что болезнь Певцова прошла без осложнений – коронавирус у него не нашли, а общее состояние значительно улучшилось. В понедельник актера выписали из больницы, сообщает "Московский комсомолец". 

После выписки знаменитости потребуется в течение двух недель соблюдать карантин.

Евгения НАГОРСКАЯ

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