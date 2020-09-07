Поклонники певца обеспокоены здоровьем своего кумира

Фотограф Роман Родин, сотрудничающий длительное время с певицей Аллой Пугачевой, решил обнародовать довольно редкий архивный снимок артиста Бориса Моисеева с Анжеликой Агурбаш. Фотография, по его признанию, была сделана во время исполнения совместной композиции "Две тени" во время сольного шоу певицы в Кремлевском дворце, которое состоялось несколько лет назад.

Поклонники далеко не сразу признали в исполнителе "Голубой луны" Бориса Моисеева и поразились тому, как исполнитель неестественно выглядит.

"Внешность Моисеева удивляет! "Как здоровье Бориса?", "Похож на восковую куклу...", "Не узнать", - пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

К слову, сам фотограф весьма болезненно отреагировал на многочисленная замечания людей по поводу внешности Моисеева и в долгу не остался.

"Мы не можете представить артиста в образе? Или вам нужны вечно улыбающиеся попки?", - гневно парировал Родин в ответ на заявления одной из подписчиц.

Известно, что артист перенес два инсульта. А не так давно в Сети стали распространять слухи о том, что Моисеева решили в который раз похоронить. Самого Бориса такие заявления расстроили, и он отметил, что преждевременная панихида его обижает и расстраивает. Исполнитель признался, что пока смерть не входит в его планы, к счастью для многочисленных поклонников.