Попросила расписаться на груди: молодая жена вспомнила о знакомстве с Макаревичем

Попросила расписаться на груди: молодая жена вспомнила о знакомстве с Макаревичем
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Presswww.globallookpress.com
Музыкант встретил новую возлюбленную в Эфиопии

Не так давно Андрей Макаревич признался: чуть меньше года назад он женился в четвертый раз. Избранницей солиста "Машины времени" стала 36-летняя журналистка и историк Эйнат Кляйн. Как молодой жене удалось привлечь внимание музыканта, она поведала в беседе с журналистами.

"Ну естественно, фанатка!"

– отшутилась Кляйн на предположение о том, что она пришла на концерт артиста. При этом на груди супруги Макаревича красовалась надпись: "Автограф здесь!", продолжила она.

На самом деле пара познакомилась в Эфиопии. Кляйн занимается организацией туров, а Макаревич обратился в клуб путешествий, с которым она много лет работала.

По словам молодой жены, ее привлек не только талант музыканта, но и его порядочность, а также представление о морали. Возникли ли чувства между супругами сразу, журналистка в разговоре с "Собеседником" предпочла утаить.

Напомним, что Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 г., однако о своем четвертом браке певец рассказал лишь два месяца назад. Недавно пара стала делиться первыми совместными фото, а после – и появляться на публике.

Карина СИРАЗОВА

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