"Счастье": молодая жена Макаревича впервые опубликовала совместное фото

"Счастье": молодая жена Макаревича впервые опубликовала совместное фото
Андрей Макаревич. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант с супругой путешествует по России

Макаревич вместе со своей новой женой Эйнат Кляйн решил, пока закрыты границы, показать возлюбленной красоты России. Вместе они отправились в Ростов Великий и Переславль Залесский. 

Весь карантин супруги провели порознь. Макаревич все время, с момента начала пандемии, находился в Москве, а его супруга – в Израиле. Чтобы добраться к мужу ей пришлось около 17 часов провести в дороге. Эйнат прилежно отсидела положенный карантин после приезда из за рубежа.

Путешествие для супругов, как признается Кляйн, оказалось спонтанным. В итоге оно показалось ей очень экзотичным – об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети. 

"В общем, глоток свежего воздуха среди четырёх месяцев заточения. Счастье", – подписала супруга певца. 

Андрей Макаревич женился в конце прошлого года. Долгое время он скрывал радостное событие в своей жизни от поклонников, сообщив о своей свадьбе лишь спустя полгода. Со своей супругой он познакомился в Эфиопии, где та была гидом. 

Ранее Макаревича засмеяли после неожиданных слов о России, однако он обвинил во всем свою новую жену. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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