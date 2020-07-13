Музыкант с супругой путешествует по России

Макаревич вместе со своей новой женой Эйнат Кляйн решил, пока закрыты границы, показать возлюбленной красоты России. Вместе они отправились в Ростов Великий и Переславль Залесский.

Весь карантин супруги провели порознь. Макаревич все время, с момента начала пандемии, находился в Москве, а его супруга – в Израиле. Чтобы добраться к мужу ей пришлось около 17 часов провести в дороге. Эйнат прилежно отсидела положенный карантин после приезда из за рубежа.

Путешествие для супругов, как признается Кляйн, оказалось спонтанным. В итоге оно показалось ей очень экзотичным – об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети.

"В общем, глоток свежего воздуха среди четырёх месяцев заточения. Счастье", – подписала супруга певца.

Андрей Макаревич женился в конце прошлого года. Долгое время он скрывал радостное событие в своей жизни от поклонников, сообщив о своей свадьбе лишь спустя полгода. Со своей супругой он познакомился в Эфиопии, где та была гидом.

Ранее Макаревича засмеяли после неожиданных слов о России, однако он обвинил во всем свою новую жену.