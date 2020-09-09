"Только веруй": Корчевников рассказал о чуде во время лечения

"Только веруй": Корчевников рассказал о чуде во время лечения
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий стал очевидцем необъяснимого события

Борис Корчевников рассказал подписчикам о проблемах со здоровьем. Оказалось, этим летом телеведущий лежал в больнице. Там он столкнулся с чудотворным явлением – удвоением иконы.

Корчевников рассказал, что на одной из икон треснуло стекло, а позже на нем стал проявляться весь святой образ. Телеведущий восхитился чудесным событием. По его словам, такое явление встречается достаточно редко – одно из самых известных произошло 30 лет назад в Киеве.

Своими впечатлениями 38-летний Корчевников поделился на странице в "Инстаграм".

"Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы", – написал он.


На снимках, которые показал телеведущий, запечатлен образ Пресвятой Богородицы "Оплакивание Христа", отмечает "Пятый канал". Поклонники подивились такому событию и высказали слова поддержки любимому герою телеэкрана.


"Русские люди всегда под Покровом Богородицы. "Не бойся. Только веруй", "Это чудо! Храни нас всех, боже", "Удивительно!", – написали пользователи соцсети под постом.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах у Бориса со слухом. Пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Процедура прошла успешно, но он стал плохо слышать.

Ольга ФЕДОРОВА

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