Телеведущий стал очевидцем необъяснимого события

Борис Корчевников рассказал подписчикам о проблемах со здоровьем. Оказалось, этим летом телеведущий лежал в больнице. Там он столкнулся с чудотворным явлением – удвоением иконы.

Корчевников рассказал, что на одной из икон треснуло стекло, а позже на нем стал проявляться весь святой образ. Телеведущий восхитился чудесным событием. По его словам, такое явление встречается достаточно редко – одно из самых известных произошло 30 лет назад в Киеве.

Своими впечатлениями 38-летний Корчевников поделился на странице в "Инстаграм".

"Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы", – написал он.

На снимках, которые показал телеведущий, запечатлен образ Пресвятой Богородицы "Оплакивание Христа", отмечает "Пятый канал". Поклонники подивились такому событию и высказали слова поддержки любимому герою телеэкрана.

"Русские люди всегда под Покровом Богородицы. "Не бойся. Только веруй", "Это чудо! Храни нас всех, боже", "Удивительно!", – написали пользователи соцсети под постом.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах у Бориса со слухом. Пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Процедура прошла успешно, но он стал плохо слышать.