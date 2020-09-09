Бабкина перестала бояться вспышек коронавируса на своих концертах

Бабкина перестала бояться вспышек коронавируса на своих концертах
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка полагает, что ее выступления благотворно влияют на эпидобстановку

Надежда Бабкина отреагировала на возмущение пользователей Сети по поводу ее концертов в Башкирии. Некоторым гражданам показалось, что массовые мероприятия – это плохая идея в период всероссийской борьбы с коронавирусом.  

Однако руководительница ансамбля "Русская песня" уверена, что никаких проблем с ростом заболеваемости после ее концертов не будет. Певица обратила внимание на то, что на такие мероприятия все гости приходят в медицинских масках. Кроме того, звезда эстрады убеждена, что заразиться в положительной атмосфере ее выступлений просто не возможно.

"На наших концертах только повысишь иммунитет!", – заявила Бабкина.

Как сообщает издание "Аргументы и факты", артистка уже побывала с гастролями в Нефтекамске, Туймазах, Кумертау и других городах. Везде выступления проходили под открытым небом.

Такое положение дел вызвало неодобрение части жителей Башкирии. Люди удивлялись, почему в школах отменили торжественные линейки на День знаний, но при этом местные власти разрешили певице собирать толпы на свои концерты.

Ранее "Утро.ру" показало, как Надежда Бабкина выглядела в молодости.

Фоторепортаж
Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга ФЕДОРОВА

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