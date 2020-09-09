Артистка полагает, что ее выступления благотворно влияют на эпидобстановку

Надежда Бабкина отреагировала на возмущение пользователей Сети по поводу ее концертов в Башкирии. Некоторым гражданам показалось, что массовые мероприятия – это плохая идея в период всероссийской борьбы с коронавирусом.

Однако руководительница ансамбля "Русская песня" уверена, что никаких проблем с ростом заболеваемости после ее концертов не будет. Певица обратила внимание на то, что на такие мероприятия все гости приходят в медицинских масках. Кроме того, звезда эстрады убеждена, что заразиться в положительной атмосфере ее выступлений просто не возможно.

"На наших концертах только повысишь иммунитет!", – заявила Бабкина.

Как сообщает издание "Аргументы и факты", артистка уже побывала с гастролями в Нефтекамске, Туймазах, Кумертау и других городах. Везде выступления проходили под открытым небом.

Такое положение дел вызвало неодобрение части жителей Башкирии. Люди удивлялись, почему в школах отменили торжественные линейки на День знаний, но при этом местные власти разрешили певице собирать толпы на свои концерты.

Ранее "Утро.ру" показало, как Надежда Бабкина выглядела в молодости.