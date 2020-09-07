Длинные волосы и косички: как Бабкина выглядела в молодости - фото

Длинные волосы и косички: как Бабкина выглядела в молодости - фото
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народная артистка любила экспериментировать со своей внешностью

Надежда Бабкина, которую последние несколько лет поклонники привыкли видеть с короткими темными локонами, в молодости не боялась быть разной и легко меняла прически. Архивным снимком поделилась сама певица в "Инстаграм".

На фотографии Бабкина предстала в неожиданном виде – с длинными волосами и мелкими африканскими косичками. Народная артистка позирует практически без привычного яркого макияжа – красных губ и подчеркнутых темными тенями глаз.

"Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе – это скучно и пусто",

– написала звезда. Она призналась, что начала менять прически еще со времен театрального училища. Бабкина, по ее словам, была даже платиновой блондинкой. "Даже представить не могу", – удивился один из комментаторов и попросил фото певицы в этом образе.

"Красивая какая, натуральная красота", "Даже не узнать на этом фото", "Восхитительны и Обворожительны", – оценили снимок подписчики Надежды Георгиевны. Некоторые отметили, что естественность ей к лицу, а услуги косметологов, о которых ходят слухи, лишь портят звезду: "Зачем эти непонятные губы, зубы".

Ранее близкий человек Надежды Бабкиной попал в больницу.

Карина СИРАЗОВА

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