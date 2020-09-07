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Надежда Бабкина, которую последние несколько лет поклонники привыкли видеть с короткими темными локонами, в молодости не боялась быть разной и легко меняла прически. Архивным снимком поделилась сама певица в "Инстаграм".
На фотографии Бабкина предстала в неожиданном виде – с длинными волосами и мелкими африканскими косичками. Народная артистка позирует практически без привычного яркого макияжа – красных губ и подчеркнутых темными тенями глаз.
"Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе – это скучно и пусто",
– написала звезда. Она призналась, что начала менять прически еще со времен театрального училища. Бабкина, по ее словам, была даже платиновой блондинкой. "Даже представить не могу", – удивился один из комментаторов и попросил фото певицы в этом образе.
"Красивая какая, натуральная красота", "Даже не узнать на этом фото", "Восхитительны и Обворожительны", – оценили снимок подписчики Надежды Георгиевны. Некоторые отметили, что естественность ей к лицу, а услуги косметологов, о которых ходят слухи, лишь портят звезду: "Зачем эти непонятные губы, зубы".
Ранее близкий человек Надежды Бабкиной попал в больницу.
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