"Сплошная пластика": молодящуюся Бабкину обругали за новое фото

"Сплошная пластика": молодящуюся Бабкину обругали за новое фото
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
70-летняя артистка не может принять свой возраст, считают в Сети

С каждым годом Надежда Бабкина выглядит все моложе. Переболевшая коронавирусом артистка, которая еще несколько месяцев назад лежала в коме, после клиники заметно преобразилась. Одни считают, что певица регулярно посещает пластических хирургов, а другие объясняют изменения во внешности звезды простым фоторедактором. Бабкина поделилась свежим снимком, после чего в Сети вновь стали обсуждать секрет ее молодости.

На новой опубликованной фотографии народная артистка позирует в строгом костюме, сидя на стуле. Бабкина шикарной с укладкой и множеством украшений смотрит прямо в камеру. При этом на лице 70-летней певицы нет ни одной морщины. Подписчикам это тут же бросилось в глаза.

"Как-то очень далеко от Бабкиной", "Фотошопу нет предела", "Да уж. От Бабкиной ничего не осталось", "Хоть бы уж не смешили людей! Прям волшебница", "Такие все молодушки стали. Сплошная пластика. В 70 прям как в 30!"

– раскритиковали новую фотографию в "Инстаграм" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). Некоторые даже призвали звезду не редактировать свои снимки так сильно и смириться со своим возрастом.

Впрочем, придираться к кадру стали не все. Фотография, несмотря на критику, собрала и положительные комментарии: "Вот это звезда! Красота невероятная!", "Огонь женщина", "Супер", "Богиня", "С каждым годом хорошеете".

Напомним, что слухи об увлечении Бабкиной пластическими операциями ходят давно. После выписки из больницы о об этом заговорили снова, даже стали ходить слухи, что звезда вовсе и не болела коронавирусом, а побывала у хирургов.

Сама народная артистка о том, что пользуется услугами врачей, никогда не говорила. При этом опытные косметологи считают, что звезда стала зависимой от пластики.

Ранее в Сети появилось фото Бабкиной до преображения.

Фоторепортаж
Сбросили от 10 до 80 килограммов: как изменились звезды после 40 лет
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Картункова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

Не раньше августа: ЕС не стал открывать границы с Россией

Европа не добавила новые страны в старый список

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей