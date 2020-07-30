70-летняя артистка не может принять свой возраст, считают в Сети

С каждым годом Надежда Бабкина выглядит все моложе. Переболевшая коронавирусом артистка, которая еще несколько месяцев назад лежала в коме, после клиники заметно преобразилась. Одни считают, что певица регулярно посещает пластических хирургов, а другие объясняют изменения во внешности звезды простым фоторедактором. Бабкина поделилась свежим снимком, после чего в Сети вновь стали обсуждать секрет ее молодости.

На новой опубликованной фотографии народная артистка позирует в строгом костюме, сидя на стуле. Бабкина шикарной с укладкой и множеством украшений смотрит прямо в камеру. При этом на лице 70-летней певицы нет ни одной морщины. Подписчикам это тут же бросилось в глаза.

"Как-то очень далеко от Бабкиной", "Фотошопу нет предела", "Да уж. От Бабкиной ничего не осталось", "Хоть бы уж не смешили людей! Прям волшебница", "Такие все молодушки стали. Сплошная пластика. В 70 прям как в 30!"

– раскритиковали новую фотографию в "Инстаграм" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). Некоторые даже призвали звезду не редактировать свои снимки так сильно и смириться со своим возрастом.

Впрочем, придираться к кадру стали не все. Фотография, несмотря на критику, собрала и положительные комментарии: "Вот это звезда! Красота невероятная!", "Огонь женщина", "Супер", "Богиня", "С каждым годом хорошеете".

Напомним, что слухи об увлечении Бабкиной пластическими операциями ходят давно. После выписки из больницы о об этом заговорили снова, даже стали ходить слухи, что звезда вовсе и не болела коронавирусом, а побывала у хирургов.

Сама народная артистка о том, что пользуется услугами врачей, никогда не говорила. При этом опытные косметологи считают, что звезда стала зависимой от пластики.

Ранее в Сети появилось фото Бабкиной до преображения.