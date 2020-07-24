Роман Родин продолжает делиться редкими снимками звезд

Фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин показал архивные снимки певиц Софии Ротару и Надежды Бабкиной.

То, как звезды российской эстрады выглядели до манипуляций со своей внешностью, можно увидеть на странице Родина в "Инстаграм". На первом опубликованном снимке София Ротару одета во все черное, на лице у нее – темные очки. Певица собрала руками волосы в пучок на голове и широко улыбается.

На втором снимке изображена Надежда Бабкина со своим коллективом во время выступления. Певица одета в роскошный белый костюм, на голове у нее – белый головной убор с цветком, в руках она держит небольшой букет.

"Тоже мой уникальный снимок: Надя Бабкина с коллективом ...надцать лет назад", – написал Родин.

Ранее "Утро.ру" писало, в чем секрет молодого вида 72-летней Софии Ротару. По мнению косметолога, певица обязана своей красоте хорошей генетики и удачной пластике.

Напомним, что Надежда Бабкина не так давно лежала в больнице в тяжелом состоянии, а после выписки решила кардинально изменить имидж. Поклонники восхитились ее моложавым видом и попытались разузнать секрет преображения. Некоторые посчитали, что все дело в пластике. Другие – что на певицу благотворно подействовал коронавирус, которым она, предположительно, переболела.