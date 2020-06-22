Поклонники артистки пытаются разгадать секрет ее красоты

Надежда Бабкина показалось в новом образе. Знаменитость с укладкой, макияжем и белоснежной улыбкой позировала в платье и множестве длинных украшений. Пользователи восхищены тем, как молодо выглядит певица, но хотят выяснить секрет ее преображения.

Сама артистка в социальных сетях заявила, что решила кардинально сменить образ. После чего комментаторы активно начали обсуждать каждую деталь во внешности знаменитости.

Поклонники гадают, как Надежда Георгиевна может так хорошо выглядеть, если еще недавно она лежала в больнице в тяжелом состоянии. Некоторые из них убеждены – звезда дурачила всех и ничем не болела. Другие считают, что все дело в пластике. Кто-то же написал о чудесных свойствах вируса.

"Надо же, как короновирус с поражением 80% легких изменил Бабкину! Продолжаем дурачить народ!", "Какое то волшебство", "чудесный вирус , после болезни, как новая копейка)", "Да красавица, но до чего же вы все после операций похожи!", "Жемчуга на дно не тянут? Перебор чудовищный", "Народная артистка лжет на весь мир", – написали под фото Надежды Бабкиной.

Напомним, весной певица попала в больницу, где была в ведена в кому и подключена к аппарату ИВЛ – так писали СМИ. Они же утверждали, что артистка борется с коронавирусом, хотя представители звезды так и не подтвердили эту информацию.

После того, как Бабкину выписали, в интернете заговорили о об изменениях в ее внешности. Партнер артистки Александр Васильев рассказал, что все дело в макияже, дорогой одежде и вставных зубах.