Примадонна поведала о том, как легендарный исполнитель поверг в шок оркестр

Певица Алла Пугачева рассказала о том, как однажды ее покойный коллега Иосиф Кобзон забыл слова во время выступления на сцене. Артистка заявила, что легендарный артист временами якобы увлекался спиртным и из-за этого часто не мог вспомнить текст.

Один из таких случаев, поведала Примадонна, произошел во время музыкального фестиваля "Крымские зори".

"А у него всегда загулы в гримерке. И артисты, и солисты, и радиотелевидение. И один из них заявляет Кобзону: "Йося, ну все, хватит, больше не могу пить!" А он в ответ: "Ну ладно тебе, еще немножко". И вдруг он слышит, что начинает играть вступление песни "С чего начинается Родина". И он как побежит! Выскакивает на сцену и начинает: "С чего начинается Родина, ля-ля-ля. Что творилось с оркестром!" – рассказала Пугачева в эфире программы "Музыкалити" на ЮТуб-канале Gazgolder.

После длительной музыкальной фразы Кобзон, по ее словам, посмотрел за кулисы и смог вспомнить, что Родина начинается "с хороших и верных товарищей".

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Легендарный советский исполнитель скончался после комы.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Москве на 95-м году жизни умер известный писатель и поэт Борис Дубровин, автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона.