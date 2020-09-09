Забыл текст после загула: Пугачева рассказала о выступлении Кобзона в Крыму

Забыл текст после загула: Пугачева рассказала о выступлении Кобзона в Крыму
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна поведала о том, как легендарный исполнитель поверг в шок оркестр

Певица Алла Пугачева рассказала о том, как однажды ее покойный коллега Иосиф Кобзон забыл слова во время выступления на сцене. Артистка заявила, что легендарный артист временами якобы увлекался спиртным и из-за этого часто не мог вспомнить текст.

Один из таких случаев, поведала Примадонна, произошел во время музыкального фестиваля "Крымские зори".

"А у него всегда загулы в гримерке. И артисты, и солисты, и радиотелевидение. И один из них заявляет Кобзону: "Йося, ну все, хватит, больше не могу пить!" А он в ответ: "Ну ладно тебе, еще немножко". И вдруг он слышит, что начинает играть вступление песни "С чего начинается Родина". И он как побежит! Выскакивает на сцену и начинает: "С чего начинается Родина, ля-ля-ля. Что творилось с оркестром!" – рассказала Пугачева в эфире программы "Музыкалити" на ЮТуб-канале Gazgolder.

После длительной музыкальной фразы Кобзон, по ее словам, посмотрел за кулисы и смог вспомнить, что Родина начинается "с хороших и верных товарищей".

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Легендарный советский исполнитель скончался после комы.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Москве на 95-м году жизни умер известный писатель и поэт Борис Дубровин, автор песен Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей