Российский спортсмен страшно покалечился на Играх-2018
Увы, подающий надежды россиянин не смог пробиться в финал Олимпиады-2018 в борд-кроссе. В своем полуфинальном заезде он упал и не завершил спуск.
Сам подняться сноубордист уже не смог. С трассы его унесли на носилках. Он сказал о травме колена, но обнадежил окружающих словами, что с ним "все нормально", цитирует "Спорт-Экспресс".
"У него перелом голени", – рассказали в пресс-службе Федерации сноуборда России.
Серебряный призер Олимпиады в Сочи выступал с травмой колена, что и привело, по словам главного тренера сборной России по сноуборду Дениса Тихомирова, к такому неудачному падению, передает URA.RU. Из-за этого Олюнин не смог завершить соревнования на Играх-2018.
Спортсмен в сознании, но вставать не может и находится в шоке, добавил тренер сборной России по сноуборду Артур Злобин.
Ранее травму после падения в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпиаде в Пхёнчхане получил другой российский спортсмен – Павел Трихичев. Закончить выступления в комбинации он не смог и был доставлен в больницу. К счастью, серьезных травм у него нет.
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