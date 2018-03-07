Украинская биатлонистка заступилась за Россию
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова призналась, что не поддерживает заявления о бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
Спортсменка отметила, что спорт должен оставаться вне политики, так как для любого биатлониста старты на Кубке мира считаются очень важными соревнованиями.
"На самом деле, у нас со всеми нормальный диалог. Но все равно больше общаемся своей диаспорой: украинцы, русские, белорусы", – рассказала Абрамова изданию "Тюменская арена".
Биатлонистка поделилась своими планами на будущее, отметив, что хочет принять участие в соревнованиях "Жемчужина Сибири".
"На Кубке мира нынче толком проявить себя я не смогла. Этот сезон вообще для меня не очень удачный. Думаю, что перебрала по нагрузкам, после чего не отошла", – сообщила спортсменка.
Напомним, ранее Чехия, США и Канада приняли решение не участвовать в соревнованиях. Однако бойкот чешских представителей оказался лишь фикцией. Участники американской команды также отказались участвовать в Кубке. Спортсмены мотивировали свое решение тем, что хотят поддержать "чистый" спорт и беспокоятся о собственной безопасности, сообщало ранее "Утро".
Обладатель двух наград на Олимпиаде в Южной Корее швед Себастиан Самуэльссон тоже активно бойкотирует соревнования в России. Вместо российского этапа он планирует выступить в чемпионате своей страны по лыжным гонкам.
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