Медведева поставила точку в вопросе о гражданстве
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева расставила точки над "i" в скандальной истории с возможным отказом выступать за Россию. По словам спортсменки, она очень благодарна болельщикам за внимание и любовь.
При этом она заметила, что не все, судя по всему, понимают до конца ее чувства к родной стране.
"Некоторые всерьез не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну", – сказала Медведева в интервью RT.
По ее словам, слухи о смене гражданства были не более, чем "вбросами" в интернете. Дезинформировать подобным образом людей, сея в них панику, совершенно неправильно, подчеркнула фигуристка.
Информация о том, что Медведева может отказаться выступать за свою страну, появилась в после слухов о ссоре между спортсменкой и ее тренером Этери Тутберидзе, которые распространились по завершению Олимпиады-2018. Правда, вскоре Тутберидзе опровергла наличие разногласий со своей подопечной.
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