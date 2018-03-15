Фигуристка определилась с тем, какую страну будет представлять в будущих соревнованиях

Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева расставила точки над "i" в скандальной истории с возможным отказом выступать за Россию. По словам спортсменки, она очень благодарна болельщикам за внимание и любовь.

При этом она заметила, что не все, судя по всему, понимают до конца ее чувства к родной стране.

"Некоторые всерьез не задумывались о том, что я люблю Россию и буду выступать только за свою страну", – сказала Медведева в интервью RT.

По ее словам, слухи о смене гражданства были не более, чем "вбросами" в интернете. Дезинформировать подобным образом людей, сея в них панику, совершенно неправильно, подчеркнула фигуристка.

Информация о том, что Медведева может отказаться выступать за свою страну, появилась в после слухов о ссоре между спортсменкой и ее тренером Этери Тутберидзе, которые распространились по завершению Олимпиады-2018. Правда, вскоре Тутберидзе опровергла наличие разногласий со своей подопечной.