Медведева раскрыла тайну прошедшей Олимпиады

Спортсменка удивилась поддержке со стороны иностранцев

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее, а также поделилась тайнами Олимпиады.

Выступая в Пхенчхане, спортсменка получила невероятный опыт. Медведева очень рада, что смогла приехать на Игры и выступить там достойно, заняв второе место в одиночном катании. Фигуристка отметила, что решение МОК запретить россиянам выступать под национальным флагом выглядит странным.

"Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали всё что угодно", – цитирует RT.

Евгения призналась, что не ожидала поддержки болельщиков, которые с трибун кричали ей: "Женя, молодец!". По ее словам, несмотря на допинговый скандал и сильное давление на сборную, некоторые атлеты из других стран подходили к ней, чтобы поддержать.

Спортсменка из-за травмы пропустит предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Милане. Однако Медведева не отчаивается и планирует сразу приступить к тренировкам, как только позволит здоровье.

"Моя цель сейчас – вылечиться и продолжить свою работу. Я люблю фигурное катание, это моя работа, хочу ею наслаждаться. И хочу выступить на следующей Олимпиаде", – добавила она.

При этом россиянка настолько впечатлила японских журналистов, что они планируют показать документальный фильм с кадрами с тренировки и большим интервью с ее тренером Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева на зимней Олимпиаде в Южной Корее завоевала две серебряные медали – в командном и одиночном катании. Она установила мировой рекорд, но его сразу же перебила выступавшая позже Алина Загитова, которая и завоевала золотую медаль Игр-2018.