Атлеты хотели бойкотировать турнир, но на них надавило руководство международной организации

Американский биатлонист Лоуэлл Бейли ополчился против Международного союза биатлонистов (IBU), который якобы заставляет всех спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмени.

По его словам, многие атлеты не хотят соревноваться в России из-за ее агрессивной внешней политики и проблем с допингом, однако президент IBU Андерс Бессеберг настаивает на обратном.

"Я знаю о многих других странах, которые хотят бойкотировать этот этап. Людям нужно понимать, что у IBU много власти, они заставляют биатлонистов ехать в Россию", – цитирует его NRK.

Бейли подчеркнул, что в организации не прислушиваются к мнению спортсменов и игнорируют заявления федераций. При этом американец уверен, что пришло время для нового руководства.

В свою очередь, Бессеберг утверждает, что пока только сборная Канады заявила о бойкоте соревнований, поэтому все обвинения в его адрес ложные.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает, что в России не может возникнуть никаких проблем с безопасностью допинг-проб. Он добавил, что политика никак не относится к спорту.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.