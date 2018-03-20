Биатлонистов насильно заставляют ехать в Россию
Американский биатлонист Лоуэлл Бейли ополчился против Международного союза биатлонистов (IBU), который якобы заставляет всех спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмени.
По его словам, многие атлеты не хотят соревноваться в России из-за ее агрессивной внешней политики и проблем с допингом, однако президент IBU Андерс Бессеберг настаивает на обратном.
"Я знаю о многих других странах, которые хотят бойкотировать этот этап. Людям нужно понимать, что у IBU много власти, они заставляют биатлонистов ехать в Россию", – цитирует его NRK.
Бейли подчеркнул, что в организации не прислушиваются к мнению спортсменов и игнорируют заявления федераций. При этом американец уверен, что пришло время для нового руководства.
В свою очередь, Бессеберг утверждает, что пока только сборная Канады заявила о бойкоте соревнований, поэтому все обвинения в его адрес ложные.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает, что в России не может возникнуть никаких проблем с безопасностью допинг-проб. Он добавил, что политика никак не относится к спорту.
Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
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