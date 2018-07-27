Налоговые органы наложили лапу на состояние 33-летнего нападающего "Ювентуса"

Криштиану Роналду выплатит штраф в €3,2 млн и получит 24 месяца тюремного заключения – таков результат сделки с налоговыми органами Испании.

Правда, как отмечает Reuters, звезда футбола вряд ли сядет за решетку – наказание будет условным, так как в Испании сроки менее 2 лет за первое нарушение не предусматривают нахождения в тюрьме. Роналду обвиняется в неуплате налогов в размере €5,7 млн, при этом 33-летний спортсмен отвергает эти обвинения.

Общая сумма штрафа, который Роналду обязан выплатить властям Испании, поражает воображение – €19 миллионов. Сюда вошли неуплаченные €5,7 млн, €3,3 млн штрафа, $1 млн начисленных процентов и по €250 за каждый день тюремного заключения.