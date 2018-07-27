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Головин перешел в "Монако" и установил рекорд

Ранее сообщалось о возможном переходе хавбэка в "Арсенал" или "Челси"

Футболист ЦСКА и сборной РФ Александр Головин официально перешел в "Монако". Полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.

Трансфер 22-летнего россиянина обошелся в 30 млн евро – это рекорд российского футбола, гонорар Головина составит 2 млн евро в год.

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Игрок уже прибыл в Монако, прошел медосмотр и подписал все официальные документы, сообщает "Свободная пресса".


Валентина МАЙОРОВА
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