Головин перешел в "Монако" и установил рекорд

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Футболист ЦСКА и сборной РФ Александр Головин официально перешел в "Монако". Полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.
Трансфер 22-летнего россиянина обошелся в 30 млн евро – это рекорд российского футбола, гонорар Головина составит 2 млн евро в год.
Игрок уже прибыл в Монако, прошел медосмотр и подписал все официальные документы, сообщает "Свободная пресса".
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