Головин перешел в "Монако" и установил рекорд

Ранее сообщалось о возможном переходе хавбэка в "Арсенал" или "Челси"

Футболист ЦСКА и сборной РФ Александр Головин официально перешел в "Монако". Полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.

Трансфер 22-летнего россиянина обошелся в 30 млн евро – это рекорд российского футбола, гонорар Головина составит 2 млн евро в год.

Игрок уже прибыл в Монако, прошел медосмотр и подписал все официальные документы, сообщает "Свободная пресса".



