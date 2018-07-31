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У фигуристки Медведевой появился друг

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Американец рассказал об отношениях с Евгенией

Российская спортсменка не теряет времени даром. В канадском Торонто она не только оттачивает мастерство, но и расширяет круг общения.

О пользе тренировок с Евгенией рассказал американский фигурист Джейсон Браун. Он же поведал о дружбе с российской звездочкой. Впрочем, список его товарищеских связей не ограничивается одной Медведевой.

Заокеанский спортсмен напомнил, что совсем недавно переехал в Торонто, как и наша фигуристка, и теперь выходит на лед в дружной компании.

"Каждый день мы поддерживаем друг друга, у нас отличные отношения. И в то же время мы учимся друг у друга, заставляем становиться лучше. Мне очень повезло тренироваться с Габи Дэйлман, Чха Чжун Хваном, Евгенией Медведевой и Юдзуру Ханю. Это очень здорово", – поделился американец, сообщается на официальном сайте Международного союза фигурного катания (ISU).

Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Свои медали она заработала под руководством мастера спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая была рядом с с ней на протяжении 11 лет.

Однако в мае "перебежчица" заявила о смене наставника, а в июне переехала на родину хоккея. Теперь ее тренером является Брайан Орсер.

Первое время поговаривали о смене гражданства Медведевой, однако она опровергла все слухи. А накануне фигуристку обвинили в предательстве за то, что она в соцсети изъяснилась на чужом языке. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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