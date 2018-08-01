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Медведева рассказала о причинах отъезда из России

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Методы воспитания тренера оказались слишком жесткими

Звездные фигуристки продолжают покидать Этери Тутберидзе. Наставница двух олимпийских чемпионок лишилась уже четырех учениц. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева уехала кататься в Канаду к Брайану Орсеру, ушла к Елене Буяновой Полина Цурская, Анастасия Тараканова перешла тренироваться к Евгению Плющенко. А кто станет новым тренером Дарьи Паненковой, пока неизвестно.

В чем причина такого массового исхода спортсменок от одного из самых звездных российских тренеров? Медведева, уйдя, сказала журналистам, что не хочет вдаваться в подробности, молчат и другие фигуристки.

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Основной причиной расставаний мог стать тяжелый характер Тутберидзе, отмечает "Газета.ру". Стремясь достичь максимально высоких результатов, Этери Георгиевна порой жестко относилась к своим подопечным. Так, Евгения Медведева вспоминала, что, когда она была помоложе, Тутберидзе после падения могла провезти ее по льду, спрашивая: "Нравится тебе валяться? Ну, валяйся".

По-видимому, когда фигуристка повзрослела, эта мотивация перестала действовать. Сама Тутберидзе считает, что она действует как обычный родитель, который воспитывает своего ребенка.

Еще одна проблема заключается в том, что Этери Георгиевна предпочитает делать ставку на совсем молоденьких спортсменок – ее юные ученицы легко прыгают прыжки в три и даже четыре оборота, и на их фоне даже 18-летняя Медведева уже кажется "возрастной" спортсменкой.

Неудивительно, что в поисках новых спортивных достижений Евгения ушла к другому тренеру и перебралась в Канаду.

Валентина МАЙОРОВА
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