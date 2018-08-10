В нападении на журналистов из РФ перед футбольной игрой не нашли ничего криминального

Союз европейских футбольных ассоциаций отказался открыть дисциплинарное дело из-за нападения на российских журналистов 8 августа на матче в Салониках между греческим клубом ПАОК и московским "Спартаком".

Агентству ТАСС эту информацию сообщили в пресс-службе УЕФА. Игра закончилась победой хозяев – 3:2. Во время матча и после его окончания несколько журналистов-россиян пожаловались, что на них напали фанаты греческого клуба и что полиция не обеспечила порядок.

В пресс-службе ПАОК, в свою очередь, заявили, что при входе на арену один россиянин вел себя неэтично и конфликт удалось погасить после вмешательства службы безопасности. При этом городская полиция не зарегистрировала никаких инцидентов на футбольном поле. С требованием провести расследование в УЕФА обратился Российский футбольный союз (РФС).

По данным источника, УЕФА открыл дисциплинарное дело против греческой команды из-за использования на игре лазерной указки ее болельщиками и блокирование проходов на стадионе. Данное дело будет рассматриваться 23 августа. В Москве 14 августа пройдет ответный матч между греческим и российским клубом.