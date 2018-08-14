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WADA разочаровалось в России

Фото: Zuma\TASS
Спортивные чиновники страны не выполняют рекомендации агентства

Россия плохо заинтересована в возвращении в мировой спорт. Об этом с сожалением заявил глава WADA Крейг Риди. По его мнению, спортивные чиновники РФ проявляют мало усердия для решения вопроса с восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Наши предложения, которые касаются лаборатории (РУСАДА), по моему мнению, весьма полезны. Они могли бы облегчить ситуацию, и я весьма разочарован, что ответа от российских высокопоставленных лиц еще нет", – сказал Риди в интервью ТАСС.

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Одним из основных условий возобновления деятельности РУСАДА является официальное признание Россией вины в создании допинг-системы. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков, экс-глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков и руководитель Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин направили в WADA письмо, где, в том числе, выразили сожаление из-за имевших место в российском спорте допинговых манипуляций. Однако международным функционерам этого оказалось мало.

"Это было несколько месяцев назад, – подтвердил факт получения письма Риди. – Но позднее мы предложили небольшие дополнения к письму. Нам не нужно отдельное письмо. Нам просто нужно принятие сложившейся ситуации такой, какой ее знаем и мы, и Россия", – указал глава WADA.

По его словам, российские спортивные чиновники должны поторопиться с выполнением рекомендаций. Поскольку 25 августа в Лондоне пройдет заседание комитета по соответствию WADA, где будет рассмотрен вопрос о России. И те рекомендации, что сделает комитет, лягут в основу решения о восстановлении в правах РУСАДА, которое исполком WADA должен вынести 20 сентября. Так что времени у РФ почти совсем не осталось.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 г. после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о массовом распространении допинга среди российских атлетов.

Вера СВЕТЛОВА
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