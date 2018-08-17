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Фигуристок Медведеву и Загитову лишили мирового титула

Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anke Waelischmiller
Для выступлений на льду теперь действуют новые правила

Мировые рекорды, достигнутые фигуристами к этому дню, больше не в счет. Решением Международного союза конькобежцев (ISU) все прежние результаты стали "историческими" и отправлены в архив. Сезон-2018/2019 начнется по новым правилам, сообщается на сайте организации.

О том, что качество технических элементов будет оцениваться по шкале не от -3 до +3 баллов, а от -5 до +5 баллов, стало известно еще после июньского конгресса ISU в Севилье. Тогда же была изменена стоимость прыжков. Теперь новая шкала введена в действие официально.

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Таким образом, аннулирован мировой рекорд россиянки Евгении Медведевой в произвольной программе (160,46 балла) и по общей сумме (241,31). Россиянка Алина Загитова более не является рекордсменкой в короткой программе (82,92).

Обладателями титула мировых рекордсменов более не считаются уже закончившие выступать Татьяна Волосожар и Максим Траньков – их спортивная пара набрала в свое время лучший балл в короткой программе (84,17).

Одиночник японец Юдзуру Ханю, немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо, а также французская танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон также лишились титулов действующих мировых рекордсменов.

Теперь фигуристам придется заново добывать мировое признание. 

Вера СВЕТЛОВА
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