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Загитову могут признать лучшей спортсменкой года

Фигуристка попала в престижный рейтинг

Золотая медалистка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, поборется за звание лучшей спортсменки 2018 года. На этот титул она была номинирована Женским спортивным фондом, WSF.

Алина Загитова – единственная российская спортсменка, попавшая в список из десяти финалистов. Кроме юной фигуристки на звание лучшей спортсменки года претендуют Биатлонистка Лаура Дальмайер из ФРГ и 8 атлетов из США: паралимпийская лыжниц Оксана Мастерс и паралимпийская сноубордистка Бренне Хакаби, чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчиха Симоне Мануэль, сноубордистка Хлоя Ким и бегунья на длинные дистанции Шалан Флэнаган. Список претенденток опубликован на сайте WTF.

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Интересно, что с 1 июля изменилась система начисления очков в фигурном катании. Если бы эти правила действовали на Олимпиаде в Пхенчхане, то Евгения Медведева выиграла бы у Алины Загитовой 0,24 балла, сообщает "Советский спорт". 

На зимних Играх в Республике Корея в этом году развернулась настоящая драма: за золото Олимпиады в женском одиночном катании боролись две воспитанницы звездного тренера Этери Тутберидзе. 15-летняя Алина Загитова выиграла у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. После завершения сезона Медведева объявила, что будет тренироваться у Брайана Орсера и переехала в Канаду.

Валентина МАЙОРОВА
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