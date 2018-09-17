Опубликовано письмо главного триумфатора Олимпиады в Сочи

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан поблагодарил всех, кто его поддерживал во время выступлений за сборную России. Открытое письмо шорт-трекиста к болельщикам и членам команды опубликовано в Instagram Союза конькобежцев России.

По его словам, он прошел долгий и трудный путь с "коллегами по национальной сборной". "За него я благодарен всем", – написал спортсмен.

Он выразил надежду на то, что "у команды все будет хорошо", и пожелал "ребятам добиться высоких результатов".

Ранее стало известно о завершении карьеры Виктора Ана. Ему предложили продолжить работу в России в качестве тренера, но он отказался. Позже выяснилось, что он сдал на длительный срок свою квартиру в Санкт-Петербурге, которую получил после победы на Олимпиаде в 2014 году.

На олимпиаде в 2006-м спортсмен представлял Южную Корею, но в 2014-м выступал в составе российской сборной. Из-за допингового скандала он не попал на Игры в Пхёнчхане.