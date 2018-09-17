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Трудный путь: Виктор Ан попрощался с россиянами

Виктор Ан. Фото: GLOBAL LOOK press/Harry E. Walker
Опубликовано письмо главного триумфатора Олимпиады в Сочи

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан поблагодарил всех, кто его поддерживал во время выступлений за сборную России. Открытое письмо шорт-трекиста к болельщикам и членам команды опубликовано в Instagram Союза конькобежцев России.

По его словам, он прошел долгий и трудный путь с "коллегами по национальной сборной". "За него я благодарен всем", – написал спортсмен.   

Он выразил надежду на то, что "у команды все будет хорошо", и пожелал "ребятам добиться высоких результатов".

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🆕Виктор Ан, завершивший карьеру, обратился с открытым письмом к российским болельщикам и команде: . “Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России... Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам". . Полная версия - скоро в наших социальных сетях.#comingsoon 😉 ______________________________________________ #sport #instasport #спорт #наспорте #живуспортом #teamrussia #шорттрек #wintersport #shorttrack #schaatsen #russkating #openletter #олимпийцы #ВикторАн Фото: Владимир Песня (с) РИА Новости

Публикация от Russian Skating Union (@russianskating)

Ранее стало известно о завершении карьеры Виктора Ана. Ему предложили продолжить работу в России в качестве тренера, но он отказался. Позже выяснилось, что он сдал на длительный срок свою квартиру в Санкт-Петербурге, которую получил после победы на Олимпиаде в 2014 году.

На олимпиаде в 2006-м спортсмен представлял Южную Корею, но в 2014-м выступал в составе российской сборной. Из-за допингового скандала он не попал на Игры в Пхёнчхане.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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