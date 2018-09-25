В Сочи пройдет зимняя Олимпиада

Спортивные соревнования предложили вновь провести на российском курорте

В 2026 г. на Красной Поляне могут пройти олимпийские соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Это произойдет в том случае, если право принять у себя зимние Олимпийские игры получит турецкий город Эрзурум.



"Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе", – сообщил губернатор провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу. Его слова приводит Inside the Games.

В Федерации санного спорта России с энтузиазмом восприняли это предложение.

"Отлично отношусь к этой идее, и как президент Федерации санного спорта России ее поддерживаю. Россия – гостеприимная страна, мы всегда рады проведению мероприятий. А нам в родных стенах приятнее выступать. Но, к сожалению, этот вопрос решаю не я. Я бы каждый год международные соревнования проводила в Сочи", – сообщила агентству "Р-Спорт" руководитель федерации Наталья Гарт.

Эрзурум находится на северо-востоке Турции. Расстояние от него до Сочи по прямой, через горы и Черное море, составляет 431 километр. Если часть соревнований на играх в Эрзуруме будет отдана российскому курорту, то их участникам придется добираться до столицы Олимпиады и обратно на авиационном транспорте.

Соревнования по указанным Азизоглу видам спорта во время сочинской Олимпиады проходили в центре "Санки", расположенном в Красной Поляне, в 60 км от аэропорта в Адлере. Объект был построен специально к Играм. После Олимпиады на нем регулярно проводятся международные старты.

Так, в сезоне 2014/15 гг. трасса "Санки" приняла этап Кубка мира по бобслею и скелетону, в 2015 г. – чемпионат Европы по санному спорту, а в сезоне-2015/2016 – этап Кубка мира по санному спорту. В феврале 2017 г. в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона из-за допинг-скандала перенесла турнир в немецкий Кенигзее.

На проведение зимней Олимпиады в 2026 г. претендуют пять городов. Их список был обнародован в апреле этого года. Претендентами являются австрийский Грац, канадский Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон и турецкий Эрзурум. Место проведения Игр будет определено в сентябре 2019 года.