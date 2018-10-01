Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную команду

Вратарь московского ЦСКА объявил о своем уходе из сборной России по футболу. О своем решении 32-летний игрок сообщил через официальный сайт армейского клуба.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", – говорится в заявлении футболиста.

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Завершение выступлений за сборную Акинфеев объяснил желанием "уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб".

"Пятнадцать лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление", – признался вратарь.

Он напомнил, что на мировом первенстве российская команда не завоевала наград, "но все ребята старались, как могли" и среди футболистов "не было равнодушных". Голкипер поблагодарил всех болельщиков за поддержку и пожелал партнерам и тренерскому штабу успехов в будущих играх.

"Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!" – подчеркнул футболист.

Игорь Акинфеев дебютировал за сборную России в 18-летнем возрасте в матче против сборной Норвегии, который состоялся 28 апреля 2004 года. Вместе с национальной командой голкипер был участником чемпионатов мира 2014 и 2018 гг., чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 гг., а также Кубка конфедераций 2017 года. Он завоевал бронзовые медали Евро-2008. В общей сложности Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей и пропустил в них 95 голов.

На прошедшем этим летом чемпионате мира вратарь был одним из лучших игроков в составе нашей команды. Он стал героем встречи с командой Испании в 1/8 финала, отразив два удара в серии пенальти. Это позволило сборной России одержать победу и впервые в новейшей истории выйти в четвертьфинал. После турнира вратарю вручили государственную награду – орден Почета.