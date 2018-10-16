Чемпионат мира по футболу принес России фантастические деньги

Доходы от ЧМ-2018 продолжат поступать в казну еще лет пять

Прибыль от проведения мундиаля составила для России 952 млрд рублей. Таковы подсчеты, проведенные оргкомитетом турнира. Там отмечают, что ЧМ-1018 стал приносить деньги в казну еще в 2013 г., когда только начиналась подготовка к нему. Но основной доход поступил, естественно, в 2017-2018 годах.

"Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 г.г. составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП РФ", – приводит данные "Р-Спорт".

Более того, окончательные итоги подводить еще рано. Доход от ЧМ будет поступать в казну еще несколько лет. "В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150-210 млрд рублей в год", – указали в оргкомитете. Там рассчитывают, что мундиаль дал хороший толчок для развития туризма. Кроме того, долгосрочный положительный эффект на различные отрасли окажут вложенные туда к футбольному празднику средства инвесторов.

Россия принимала чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года. Расходы РФ как страны-хозяйки составили 688 млрд рублей.