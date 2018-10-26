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ЧМ-2018 признали лучшим в истории

Фото: GLOBAL LOOK press/Rodolfo Buhrer/
Совет ФИФА назвал чемпионат мира по футболу в этом году самым успешным во всех отношениях

Мундиаль, прошедший в России, поразил весь мир.

В отчете совета Международной федерации футбола ЧМ-2018 признали лучшим в истории. Его представил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Об этом сообщил член совета Алексей Сорокин.

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"Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер... в целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории", – цитирует его ТАСС.

Многочисленные провокации и бездоказательные обвинения Запада не помогли. Международный скандал, развязанный Британией в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, не смог испортить грандиозный футбольный праздник. Ранее "Утро" сообщало об отзывах иностранных фанатов, которые приехали болеть за любимые команды и увидели жизнь в нашей стране своими глазами. Многие восхитились грандиозным чемпионатом и признались, что влюбились в Россию и хотели бы остаться здесь жить.

Напомним, ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.



Кристина ЧЕРНИКОВА
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