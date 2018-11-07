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ФСБ отразила атаку дронов во время ЧМ-2018

Фото: www.globallookpress.com
Экстремисты планировали использовать беспилотники, но у них ничего не вышло

Над участниками и зрителями чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом в России, нависла угроза серии терактов. Однако Федеральная служба безопасности оперативно среагировала на опасность и не позволила этим планам осуществиться. Такое заявление сделал директор спецслужбы Александр Бортников.

"Органы Федеральной службы безопасности... предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать беспилотные летательные аппараты террористами... в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу", – цитирует руководителя ведомства РИА "Новости".

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Но это еще не все. Попытки совершения подобных атак предпринимались не только во время турнира, но и еще на стадии подготовки к нему, а также во время проведения других массовых политических и спортивных мероприятий. О каких именно событиях идет речь, Бортников распространяться не стал.

Директор ФСБ также не рассказал общественности, какое наказание понесли экстремисты, желавшие омрачить всемирный футбольный праздник. Вместе с тем он заявил о том, что бесконтрольное распространение дронов представляет огромную опасность. Потому что злоумышленники могут применять их в террористических целях. В связи с этим нужно разработать законы, регламентирующие использование БПЛА.

"На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников", – отметил глава ФСБ.

Опасения Бортникова подтверждаются неоднократными попытками террористов атаковать российские военные объекты в Сирии при помощи дронов. Случается подобное и в России. В этом году суд вынес приговор членам банды, которые хотели наслать беспилотники на штаб-квартиры силовиков в Ингушетии, чтобы взорвать их.

Ранее в России уже были ужесточены правила оборота беспилотной техники. С июня 2016 г. все дроны массой более 250 г (то есть фактически 100% беспилотников) должны быть зарегистрированы.

Андрей ФИЛАТОВ
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