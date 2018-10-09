Ирландскому бойцу тоже придется ответить за свое поведение

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) продолжает тщательно изучать детали массовой потасовки, случившейся после "боя века". Конор Макгрегор тоже успел поучаствовать в конфликте. Как рассказал председатель организации Энтони Марнелл журналистам ESPN, на видео драки заметно, как боец ударил члена команды Хабиба Нурмагомедова, который залез в клетку. Теперь Макгрегору грозят "санкции".

По словам Марнелла, комиссия в ближайшее время планирует расследовать инцидент, чтобы перейти к слушаниям. Ведь ирландцу был выплачен его гонорар, а россиянину – нет. Тем не менее Энтони четко дал понять, что Хабиб ответит за свои действия в полной мере. Нурмагомедову грозит не только лишение чемпионского титула UFC за победу в своем 27-м бою, но и аннулирование американской визы, а в таком случае он не сможет участвовать в других поединках.

Более того, серьезное наказание может понести и тренер россиянина Эседулл Эмирагаев, который трижды ударил Конора Макгрегора по голове, несмотря на то, что сам боец отказался выдвигать обвинения.

Уже 24 октября комиссия заслушает жалобы и Макгрегора, и Нурмагомедова. Правда, какие последствия ожидают бойцов, поклонники этого вида спорта смогут узнать не раньше конца ноября.

Бой между Конором и Хабибом прошел 7 октября в Лас-Вегасе. Макгрегор сдался Нурмагомедову в четвертом раунде. Россиянин так и не получил в руки свой чемпионский пояс, потому что после завершения поединка перелез через клетку и устроил массовую потасовку в зале. Вероятно, что Хабиба вывели из себя оскорбления спарринг-партнера Конора Диллана Дэниса. Вскоре после поединка Нурмагомедов извинился за свое поведение.