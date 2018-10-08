Нурмагомедова оправдали

Стало известно, почему Хабиб вышел из себя после поединка

Причину, по которой началась потасовка после "боя века", назвал в эфире своей именной радиопередачи американский комментатор Джо Роган. По его словам, спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллан Дэнис в ходе поединка постоянно кричал оскорбления в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Джо был шокирован тем, что победитель UFC 229 ринулся в зал. Комментатор полагал, что спортсмен ответит на словах, пишет Mirror. Однако Нурмагомедов перелез через октагон и напал на Дэниса, спровоцировав массовую драку как в зале, так и в клетке. Конфликт удалось остановить лишь спустя несколько минут с помощью полицейских.

Теперь Хабиба, которому пока так и не выплатили гонорар за бой, могут лишить чемпионского титула. Глава UFC Дан Уайт в своем официальном заявлении отметил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования произошедшего, которое проводит атлетическая комиссия штата Невада. Более того, спортсмену могут аннулировать американскую визу, и тогда у Нурмагомедова не будет возможности участвовать в других турнирах UFC.

Хабиб, для которого эта победа стала 27-й по счету, вскоре после потасовки извинился за свое поведение. В ходе пресс-конференции чемпион, попытавшись оправдаться, подчеркнул, что соперник также ранее оскорблял его религию и отца.

К слову, Нурмагомедов подвергся нападкам со стороны бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтона. Американец назвал россиянина "грязным животным" и обвинил его в том, что он отбрасывает этот вид спорта в прошлое. Об этом он написал в своем Twitter. Пока Хабиб никак не отреагировал на слова Колби.

Ранее отец Нурмагомедова высказался о поступке спортсмена. Это был предел его "нервных потрясений", напоминает "Комсомольская правда".