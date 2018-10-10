Российский боец посетит спортивный форум в Ульяновске

Хабиб планирует в ближайшее время пообщаться с президентом России. Боец отправился в Ульяновск, где собирается заглянуть на форум "Россия – спортивная держава", который посетит и лидер страны. Об этом сообщили корреспонденты портала Life.ru.

Нурмагомедов выиграл свой 27-й бой у Конора Макгрегора в четвертом раунде, проведя удушающий прием. После поединка Хабиб перелез через клетку и напал на спарринг-партнера ирландца Диллана Дэниса, который кричал оскорбления в адрес россиянина.

Хабиб сохранит титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако спортсмена оштрафуют на $250 тысяч за драку. Более того, Нурмагомедова лишат гонорара в размере двух миллионов долларов, а также дисквалифицируют от турниров на срок до шести месяцев.

К слову, Конору тоже предстоит понести наказание. Макгрегор успел ударить члена команды Нурмагомедова. Правда, ирландец свой гонорар уже получил.