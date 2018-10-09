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Российский боец Хабиб Нурмагомедов сохранит чемпионский
титул. При этом он не избежит финансовых санкций за инцидент после боя с
ирландцем Конором Макгрегором. Такое заявление сделал президент Абсолютного бойцовского чемпионата
(UFC) Дэйна Уайт.
Специальная комиссия разобралась в инциденте и постановила наказать Нурмагомедова штрафом в размере $250 тысяч. Кроме того, он будет дисквалифицирован на срок до шести месяцев и лишится гонорара за поединок, который равняется $2 миллионам.
"На данный момент Хабибу не выплачен гонорар за бой, и я не исключаю, что вся эта сумма будет удержана. Всю сумму он точно не получит, но при этом он однозначно сохранит чемпионский пояс. Быть может, он получит дисквалификацию на бои в США на срок от четырех до шести месяцев. UFC не планирует организовывать его бои в других странах", – цитирует Уайта сайт TMZ.
Ранее Уайт допускал, что Нурмагомедов может получить долгую дисквалификацию и лишиться чемпионского пояса. По словам главы организации, на турнире вряд ли может быть место "парню, который прыгает ногами в толпу".
Россиянин выиграл у ирландца в титульном поединке, состоявшемся в ночь с 6 на 7 октября, проведя удушающий прием. По окончании боя, услышав оскорбления, он бросился драться с членом команды Макгрегора. Потасовка переросла в массовую, были задержаны менеджер Хабиба и другие члены его команды.
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